Сборная Ганы осталась без главного тренера накануне ЧМ

Отто Аддо уволен с поста главного тренера сборной Ганы, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ганы (GFA).

Сборная Ганы в марте проиграла командам Германии (1:2) и Австрии (1:5) в товарищеских матчах. Ранее африканская сборная под руководством Аддо отобралась на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

— Федерация выражает искреннюю благодарность Аддо за его вклад в работу команды и желает ему успехов в будущих начинаниях. GFA сообщит о новом тренере команды в надлежащее время, — говорится в заявлении.

Сборная Ганы на групповом этапе ЧМ‑2026 сыграет с командами Панамы, Хорватии и Англии.

