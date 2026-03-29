Оценены шансы сборной России по футболу обыграть Мали

Букмекеры оценили шансы сборной России по футболу одержать победу над национальной командой Мали в товарищеском матче. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики назвали команду Валерия Карпина явным фаворитом с коэффициентом 1,30 на победу (вероятность 77 процентов). Победа Мали оценивается в 9,96 (10 процентов), ничья — 5,23 (19 процентов). «Россия сыграет на ноль» идет за 1,86, «обе забьют» — 2,43, тотал больше 2,5 — 1,92. Первый гол россиян — 1,30, африканцев — 4,95.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта. Он начнется в 20:00 по Москве.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа в товарищеском матче. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.