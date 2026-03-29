Болельщик погиб перед игрой Мексика – Португалия на стадионе ЧМ‑2026 в Мехико

Болельщик погиб из-за полученных травм перед товарищеским матчем между сборными Мексики и Португалии в Мехико.

По предварительной информации, болельщик, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался спуститься из зоны VIP-лож со второго уровня на первый, перелезая по внешней части конструкции. В результате он сорвался и упал на нижний уровень.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь на месте, однако спасти его не удалось – он скончался. О случившемся были уведомлены соответствующие органы, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Матч, завершившийся со счетом 0:0, прошел по расписанию.

Встреча стала тестовым мероприятием для арены после масштабной реконструкции перед чемпионатом мира. Стадион примет пять матчей турнира, включая игру открытия.