Экс‑главного тренера «Зенита» Луческу госпитализировали

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу был госпитализирован во время сборов команды, сообщает пресс‑служба Федерации футбола Румынии (FRF).

Отмечается, что 80‑летний Луческу почувствовал себя плохо во время технического совещания, предшествовавшего последней тренировке перед отъездом на товарищеский матч со сборной Словакии (31 марта).

— Благодаря оперативной помощи медицинского персонала удалось быстро стабилизировать состояние тренера. Однако, в соответствии с действующими медицинскими протоколами и для исключения любых рисков, Мирча Луческу был доставлен в больницу для тщательного обследования и специализированного наблюдения, — говорится в заявлении FRF.

Луческу возглавлял петербургский «Зенит» в сезоне‑2016/17. Под его руководством команда заняла в чемпионате России третье место.