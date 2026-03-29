Луческу рассказал о своем состоянии после экстренной госпитализации

Бывший главный тренер «Зенита» Мирчу Луческу, возглавляющий сборную Румынии, рассказал о своём состоянии после экстренной госпитализации.

Ранее сообщалось, что 80-летний специалист потерял сознание во время технического совещания перед тренировкой. Румынское издание Gazeta Sporturilor поделилось информацией, что Луческу диагностировали нарушение сердечного ритма.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Я полностью здоров, но всё ещё прохожу некоторые обследования, поэтому остаюсь в больнице», — приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.

«Пациент останется в больнице для наблюдения и специализированного лечения», — сказали источнику представители больницы.

