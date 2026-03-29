«Тоттенхэм» объявил об увольнении Игора Тудора

Лондонский «Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера команды Игора Тудора.

«Мы подтверждаем, что по взаимному согласию главный тренер Игор Тудор покидает клуб. Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи также покинули свои должности тренера вратарей и тренера по физической подготовке соответственно. Мы благодарим Игора, Томислава и Риккардо за их усилия в течение последних шести недель, в течение которых они неустанно работали. Мы также выражаем соболезнования Игору за потерю близкого человека и оказываем ему и его семье поддержку в это трудное время. Информация о новом главном тренере будет предоставлена ​​в ближайшее время», – сообщает аккаунт «Тоттенхэма» в социальной сети X.

Напомним, ранее лондонский клуб расстался с Ангелосом Постекоглу и Томасом Франком, уволил трёх главных тренеров менее чем за год.

Тудор тренировал «Тоттенхэм» с 14 февраля. При нём команда потерпела пять поражений в семи встречах. На данный момент команда с 30 очками занимает 17-е место в таблице АПЛ, на одно очко опережая зону вылета.