Шнякин прокомментировал выступление Карпина в раздевалке

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на видео из раздевалки сборной России в матче с Никарагуа (3:1). На ролике, опубликованном РФС, запечатлено, как главный тренер Валерий Карпин в нецензурной форме ругает и мотивирует игроков в перерыве матча.

«До какой степени люди всё равно изголодались по сборной, они хотят эту сборную видеть, просто в других условиях, что даже такую ***** обсуждают. Она (сборная. — Прим. «Чемпионата») по-прежнему интересна! Просто все скучают по настоящим конкурентным матчам», — сказал Шнякин в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сегодня, 31 марта, сборная России проведёт товарищеский матч с Мали.