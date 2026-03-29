«Родина» обыграла «Урал» в 26-м туре Первой лиги и оторвалась от екатеринбуржцев

Завершился матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались московская «Родина» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матвей Заика. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Иван Тимошенко на 35-й минуте. На 38-й миунте форвард Артём Максименко забил второй гол москвичей. Во втором тайме на 49-й минуте футболист «Родины» Йорди Рейна реализовал пенальти. В конце встречи на 90+1-й минуте полузащитник гостей Никита Морозов отыграл один мяч для своей команды.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 49 очков в 26 встречах. «Урал» с 45 очками в 26 играх располагается на третьей строчке. Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 53 очка после 25 матчей.