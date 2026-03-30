Моуринью назвал Португалию без Роналду заурядной командой

Lenta.ruиещё 1

Главный тренер сборной Португалии Моуринью назвал свою команду заурядной без Криштиану Роналду. Его слова приводит Goal.

© РИА Новости
«Без Роналду Португалия выглядит заурядной командой. Люди все время просят нас не вызывать его. Что ж, он не играл, и вы видели результат. Никакой угрозы, никакого страха у соперника. Просто команда, находящаяся под давлением Мексики» — сказал Моуринью.

Также наставник португальцев заявил, что когда Роналду на поле, соперник проявляет осторожность.

«Без него они вообще не задумываются», — сказал Моуринью.

Роналду пропустил последний товарищеский матч португальцев с Мексикой. Без него команда Моуринью сыграла вничью со счетом 0:0.

Ранее букмекеры оценили вероятность завершения карьеры португальского футболиста в 2026 году. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 4,70.

Главное сейчас
Главное сейчас