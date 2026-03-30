Спортдир сборной Никарагуа назвал отстранение россиян несправедливым

Спортивный директор сборной Никарагуа Хавьер Салинас считает несправедливым отстранение российских команд от международных соревнований.

С марта 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров в связи с мировой геополитической ситуацией.

– Лично я считаю это отстранение несправедливым и не согласен с ним. Если Россия сделала что-то не так – она должна понести наказание. Но, на мой взгляд, оно чрезмерно. Футболом нельзя управлять только через наказания. При этом США делают то же самое, что ставится в вину России, но не дисквалифицированы. Для меня это выглядит абсурдно: одни и те же основания применяются к одной стране, а к другой – нет, – сказал Салинас.

В пятницу, 27 марта, россияне в Краснодаре обыграли команду Никарагуа со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, реализовавший пенальти, и Александр Головин.

Команда Валерия Карпина 31 марта сыграет против сборной Мали, встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Рустам Лутфуллин из Узбекистана, помогать ему будут соотечественники Санжар Шаюсупов и Акмал Гиесов, резервный арбитр - россиянин Алексей Сухой.