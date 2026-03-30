Полузащитник ЦСКА рассказал, когда столкнулся со звездной болезнью

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк рассказал, когда столкнулся со звёздной болезнью. По словам хавбека, случилось это, когда он выступал за «Чертаново». За армейцев Кисляк играет с января 2024-го.

— Во времена контракта с «Найком» правда поймал звезду?

— Было ещё в «Чертаново». Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешёл в ЦСКА, начал осмыслять своё поведение.

— Твоя цитата: «Важно ещё и оставаться человеком. Быть скромным. Особо нигде не выпендриваться». Но быть излишне скромным — совсем не классно, нет?

— Смотря где. На футбольном поле — согласен, скромничать не буду. А в жизни лучше оставаться скромным. Тебя запомнят как человека, даже если ты легендарный футболист. Но мне и не надо прикладывать усилия, чтобы быть скромным — такой, какой есть, — приводит слова Кисляка Sport24.