Фабрицио Романо назвал основного кандидата на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби рассматривается как основной кандидат на вакантный пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, «Тоттенхэм» ведёт активные переговоры с 46-летним специалистом и настаивает на том, чтобы он принял команду в ближайшее время. Отмечается, что клуб готов предложить Де Дзерби долгосрочный контракт.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» объявил об уходе Игора Тудора с поста главного тренера. Хорват и его помощники Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи покинули клуб по обоюдному согласию. Тудор руководил командой с середины февраля. Де Дзерби в феврале покинул «Марсель», расторгнув соглашение по обоюдному согласию.

После 31 тура АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 30 очков. В семи последних матчах чемпионата «шпоры» набрали одно очко.