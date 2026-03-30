Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга: история с Fan ID уже не актуальна

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга и глава Федерации футбола Санкт-Петербурга, в интервью «Спорт День за Днем» заявил, что ждет возвращения фанатов на матчи РПЛ.

– Хотелось бы, чтобы фанаты вернулись на стадионы и прошли эту историю с Fan ID, которая уже не актуальна. Есть идеальный пример – «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где всегда много людей. Болельщик немного изменился, теперь матч – это формат времяпрепровождения, целый праздник выходного дня, на который люди приходят семьями. Ведь «Газпром Арена» уникальна — там всегда тепло, нет снега и дождя. На других стадионах страны ситуация сложнее, фанаты не ходят, и это, конечно, минус. Контраст с кубковыми матчами, по-моему, всем очевиден, – отметил Бельский.

Система Fan ID для посещения матчей РПЛ начала действовать с июля 2022 года.

