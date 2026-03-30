Аршавин назвал команду мечты

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос о команде мечты, в которой он хотел бы играть. Аршавин завершил профессиональную карьеру футболиста в 2018 году, будучи игроком «Кайрата».

— В каких годах, эпохах вы бы хотели представить себя играющим? И с каким футболистами? То есть какая команда мечты, в которой вы бы хотели оказаться?

— Я бы хотел, наверное, просто играть в «Барселоне» 2010-2011 годов.

— В которой был шанс?

— Да, в которой был шанс. Там было бы прикольно, думаю, – сказал Андрей Аршавин на YouTube-канале FONBET.