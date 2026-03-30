В «Родине» оценили шансы на выход в РПЛ

Главный операционный и спортивный директор "Родины" Алексей Зинин высказался о шансах команды на выход в РПЛ.

Алексей Зинин заявил, что команда двигается к повышению в классе.

"В таблицу заглядывали. Шансы выйти в РПЛ чуть подросли. Двигаемся в этом направлении, но еще очень рано говорить об РПЛ. В Первой лиге нельзя расслабляться", - сказал Зинин "Чемпионату".

Вчера, 29 марта, состоялся матч между "Родиной" и "Уралом". Подопечные Василия Березуцкого потерпели поражение со счетом 0:3.

На данный момент московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 49 очков в 26 матчах.