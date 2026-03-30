Орлов поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Крыльями Советов»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ "Зенит" - "Крылья Советов".

"Разгромит ли «Зенит» самарские "Крылья Советов" в 23-м туре? В этой чемпионской гонке вы забудьте о вот этом "разгромить". Если пойдет игра — может, и разгромит. Но надо выиграть хотя бы 1:0. В каждом матче мы напрягаемся, чтобы добыть три очка. Это уже как кубковая система", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Матч между "Зенитом" и самарскими "Крыльями Советов" состоится в субботу, 4 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и начнется в 15:15 по московскому времени.

Сине-бело-голубые набрали 48 очков по итогам 22 сыгранных туров и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Самарцы с 21 баллом находятся на 13-м месте в чемпионате.