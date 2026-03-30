Иран пожаловался ФИФА на разрушение футбольной инфраструктуры в стране

Федерация футбола Ирана направила письмо Международной федерации футбола (ФИФА), в котором сообщила о разрушении в стране спортивной инфраструктуры из-за конфликта с США и Израилем. Об этом сообщает ISNA.

«С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что в результате незаконной военной агрессии на священной земле Исламской Республики Иран был нанесен серьезный ущерб спортивной инфраструктуре, особенно иранскому футболу», — говорится в письме.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно.

27 марта стало известно, что власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в «недружественные страны».