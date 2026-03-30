Экс-спортдир «Спартака» не захотел снова работать в России

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что отказался от предложения о работе в России.

— У меня были предложения из Европы и Южной Америки. В том числе были варианты и из России, но я решил сосредоточиться на семье. У меня родился сын, мы назвали его Мануэль Александр. У него, кстати, есть и российский паспорт. На данный момент я отказал нескольким клубам. Следующий шаг - это вопрос времени, — цитирует Амарала РИА Новости.

Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с января по ноябрь 2024 года. До назначения в российский клуб он четыре года был старшим скаутом в португальской «Бенфике». Также являлся ассистентом тренера в «Браге» и «Фаренсе».

С января 2025 года спортивным директором московского «Спартака» является испанский специалист Франсис Кахигао.

После 22 туров в Российской премьер-лиге красно-белые располагаются на шестой позиции, набрав 38 очков. В следующем туре москвичи 5 апреля примут «Локомотив».