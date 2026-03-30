Кисляк о словах «Краснодар» не умеет проигрывать»: «СМИ подхватили, и получилась Медиалига. Я не хотел никого задеть, было тяжело от ситуации, начал копаться в себе»
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался об обмене репликами с капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
20-летний россиянин раскритиковал игроков «быков» за давление на судей после победы в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:1): «Это больше похоже не на футбол. Они не умеют проигрывать, начинают давить на судью – выглядит очень смешно. А ЦСКА спокойно играет в футбол». Армянин ответил на слова Кисляка о том, что «Краснодар» не умеет проигрывать: «Вот этого не надо тут. Пусть играет в футбол и все».
– Ты наверняка видел слова Сперцяна – он посоветовал тебе молчать и играть в футбол после того, как ты покритиковал «Краснодар». Как реагировал?
– Было тяжело от ситуации. Я такой человек – сразу начинаю думать: вдруг я задел «Краснодар» или лично Сперцяна?
Было неудобно перед ними. Начал копаться в себе. Это то, о чем я говорил: в интервью сказал фразу, СМИ подхватили – и получилась Медиалига.
– Сам умеешь проигрывать?
– Да. После этих слов в интервью много думал: а стоило ли оно того? Меня долго это мучило в голове.
С другой стороны, анализируя, понял: ничего жесткого я не выдал. Да, это было сказано на эмоциях. Кто-то воспринял это так, будто я накинулся на «Краснодар», но никого задеть я точно не хотел, – сказал Матвей.
Экс-директор «Спартака» Амарал: «У меня были предложения из России, Европы, Южной Америки – пока ни одно не принял. Нужно все взвесить»
Дэймон Хилл: «Может, Ферстаппену нужен перерыв от «Ф-1»
Экс-директор «Спартака» Амарал: «У меня были предложения из России, Европы, Южной Америки – пока ни одно не принял. Нужно все взвесить»
Дэймон Хилл: «Может, Ферстаппену нужен перерыв от «Ф-1»