Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался об обмене репликами с капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

© Sports.ru

20-летний россиянин раскритиковал игроков «быков» за давление на судей после победы в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:1): «Это больше похоже не на футбол. Они не умеют проигрывать, начинают давить на судью – выглядит очень смешно. А ЦСКА спокойно играет в футбол». Армянин ответил на слова Кисляка о том, что «Краснодар» не умеет проигрывать: «Вот этого не надо тут. Пусть играет в футбол и все».

– Ты наверняка видел слова Сперцяна – он посоветовал тебе молчать и играть в футбол после того, как ты покритиковал «Краснодар». Как реагировал?

– Было тяжело от ситуации. Я такой человек – сразу начинаю думать: вдруг я задел «Краснодар» или лично Сперцяна?

Было неудобно перед ними. Начал копаться в себе. Это то, о чем я говорил: в интервью сказал фразу, СМИ подхватили – и получилась Медиалига.

– Сам умеешь проигрывать?

– Да. После этих слов в интервью много думал: а стоило ли оно того? Меня долго это мучило в голове.

С другой стороны, анализируя, понял: ничего жесткого я не выдал. Да, это было сказано на эмоциях. Кто-то воспринял это так, будто я накинулся на «Краснодар», но никого задеть я точно не хотел, – сказал Матвей.