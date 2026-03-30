Экс-тренер "Оренбурга": чемпионат России удивил бы европейцев

Бывший наставник "Оренбурга" Давид Деограсия высоко оценил уровень РПЛ.

© Rusfootball

"РПЛ — малоизвестная лига, потому что ей уделяется мало внимания в европейских СМИ. Но с точки зрения конкуренции и организации она превосходна. Если бы люди в Европе смотрели чемпионат России, они бы удивились", - цитирует Деограсию AS.

Давид Деограсия возглавил "Оренбург" в августе 2023 года после отставки с поста главного тренера команды Иржи Ярошика. 3 октября 2024 года клуб объявил об увольнении испанского специалиста.

ПОд руководством Деограсии оренбуржцы провели 48 матчей, одердали 13 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 22 поражения.