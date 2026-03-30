Экс-игрок сборной Аргентины: мы сделали для Марадоны недостаточно

Бывший нападающий «Фиоретины» и сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался о легендарном футболисте аргентинской национальной команды Диего Марадоне, который умер в 2020 году.

«Марадона был моим героем. Даже если бы я не любил футбол, всё равно бы повесил его плакат у себя в комнате. А потом мы вместе играли с ним за одну команду. Мой первый матч на чемпионате мира был с Грецией, мы выиграли со счётом 4:0. Я забил три гола, а он — один. Это был его последний мяч за национальную команду. Это было невероятно, потому что, когда я забил три гола, подумал: «Теперь, когда я покину поле, журналисты будут окружать меня со всех сторон, спрашивая, что я чувствую, задавая мне разные вопросы». Но этого не произошло, потому что Диего забил один гол, и всё внимание переключилось на него. Для меня Диего был замечательным человеком, со своими проблемами, но он был хорошим. Всегда старался говорить ему правду, даже несмотря на то, что он был на 10 лет старше меня. Но когда я что-то чувствую, могу это сказать, и, вероятно, именно это заставило его уважать меня. Его проблема заключалась в том, что он стал знаменитым в шесть лет. Он вырос, его семья увидела в нём способ вырваться из своей экономической ситуации. И я никого не виню. Это долго объяснять. Никто не говорил ему «нет», когда он был молод. Всё было в порядке. Это была большая ошибка. Очень жаль, потому что он был замечательным человеком, он умер в одиночестве. Рядом с ним никого не было. Мы сделали для него недостаточно», — сказал Батистута в свежем выпуске подкаста Rio Ferdinand Presents.