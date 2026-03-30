Нападающий «Ахмата»: сейчас лучший период моей карьеры

Форвард грозненского «Ахмата» и национальной сборной России Георгий Мелкадзе прокомментировал свою результативную игру в сезоне 2025-2026.

© ФК "Ахмат"

«Если судить по результатам, то сейчас, наверное, лучший период моей карьеры. Думаю, я в каких-то аспектах прибавил. Конечно, теперь мне хочется всегда вызываться в сборную. Если у футболиста такого в планах нет, то зачем он занимается этим?», - заявил Мелкадзе.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Контракт Мелкадзе с «Ахматом» рассчитан до 30-го июня 2027-го года.

Ранее нападающий дебютировал за сборную России в матче против Никарагуа. Он сыграл на поле 24 минуты.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мелкадзе в 1,20 млн. евро.