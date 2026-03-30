Экс-спортдир «Спартака»: переход Соболева в «Зенит» - это не про деньги

Экс-спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал слова форварда «Зенита» Александра Соболева о «паразитах» в красно-белом клубе.

© ФК "Зенит"

«Соболева уже два года нет в «Спартаке». Не понимаю, на кого он злится. Соболев благодарен «Спартаку», он зарабатывал серьезные деньги в клубе. В Москве у Александра все получалось. У него были недопонимания с партнерами по команде. Переход в «Зенит» — это точно не про деньги», - заявил Шикунов.

Александр Соболев перешел из «Спартака» в петербургский «Зенит» 30-го августа 2024-го года. За красно-белый клуб он провел 140 матчей, забил 58 мячей и отдал 32 результативные передачи.

Контракт Александра с «Зенитом» рассчитан до 30-го июня 2027-го года. Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в 6,00 млн. евро.