Букмекеры назвали вероятный счет в матче сборной России с Мали

Букмекеры назвали наиболее вероятный счет в товарищеском матче между сборными России и Мали по футболу. Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению аналитиков, команда Валерия Карпина одержит минимальную победу. На счет 1:0 в пользу сборной России можно поставить с коэффициентом 5,60.

Счет 2:0 в пользу сборной России оценивается коэффициентом 6,20. На то, что обе команды не смогут отличиться, можно поставить с коэффициентом 10,00.

Ранее главный тренер сборной Мали Том Саинтфит рассказал о том, что лидеры команды пропустят товарищеский матч против российской сборной. Встреча пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.