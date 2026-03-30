Нападающий «Наполи» объяснил, почему покинул расположение сборной Бельгии

Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в соцсетях рассказал о своём нынешнем состоянии здоровья. Ранее сообщалось, что футболист покинул расположение национальной команды, чтобы провести ряд индивидуальных занятий.

«Этот сезон очень сложен для меня, мне пришлось справляться с травмами и личной утратой (смертью отца. — Прим. «Чемпионата»). Знаю, в последние дни было много шума вокруг моей ситуации, важно всё прояснить. Правда в том, что в последние несколько недель я чувствовал себя физически неважно. Обследование в Бельгии показало воспаление и скопление жидкости в мышце-сгибателе бедра рядом с рубцовой тканью. Это уже вторая проблема, с которой я столкнулся с момента возвращения на поле в начале ноября. Решил пройти реабилитацию в Бельгии, чтобы иметь возможность помочь команде, когда это потребуется. Мне нужно убедиться, что я на 100% готов. Нет ничего, чего бы хотел больше, чем играть и побеждать за свою команду, но сейчас мне нужно убедиться, что я на 100% готов, потому что в последнее время не был в форме. Этот год очень сложен, но в конце концов помогу «Наполи» и своей сборной достичь своих целей, когда смогу быть полезен. Это всё, чего я хочу», — приводит слова Лукаку сайт Джанлуки Ди Марцио.