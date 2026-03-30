Спортдир Никарагуа сравнил сборную России с командами Ганы и Коста-Рики

Спортивный директор сборной Никарагуа Хавьер Салинас высказался о матче против России.

"Мы играли против Ирана, который занимал 19-е место в рейтинге ФИФА, против Уругвая - 12-13-е. Россия - топ-команда, но не самая сильная из тех, с кем мы встречались. Думаю, Гана и Коста-Рика - команды примерно того же уровня", - сказал Салинас Metaratings.

27 марта состоялся товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча проходила в Краснодаре на "Ozon Арене". Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

На данный момент подопечные Валерия Карпина находятся на 36-й строчке в рейтинге сборных ФИФА. Коста-Рика и Гана занимают 51-е и 72-е места соответственно.