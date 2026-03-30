«Барселона» хочет, чтобы защитник Канселу расторг контракт с «Аль-Хилалем»

«Барселона» заинтересована в сохранении флангового защитника Жоау Канселу, но может позволить себе это только на определенных условиях.

Каталонцы арендовали 31-летнего футболиста сборной Португалии у «Аль-Хилаля» в зимнее трансферное окно. В 7 матчах Ла Лиги Жоау забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Marca сообщает, что сине-гранатовые не могут позволить себе выкуп Канселу с учетом его большой зарплаты в саудовском клубе. Новая аренда португальца также невозможна – у него остался один год по контракту, а новое соглашение пока не обсуждается.

Идея «Барселоны» состоит в том, чтобы Канселу договорился о расторжении контракта с «Аль-Хилалем», а затем перешел в каталонский клуб на правах свободного агента. Однако тогда Жоау потеряет значительную сумму денег, учитывая его высокую зарплату – он играет за «Барсу» только потому, что его оклад был снижен на треть на время аренды.