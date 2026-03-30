Глебов назвал результаты ЦСКА непозволительными

Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Кирилл Глебов недоволен игрой команды после возобновления сезона. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

ЦСКА потерпел четыре поражения и одержал две победы в чемпионате и Кубке России.

"Конечно, переживаю из-за таких результатов. Как и любой другой член команды. Непозволительно так играть, как мы это делали в первых матчах весной. Поэтому соберемся после паузы и с новыми силами будем показывать другой футбол", - сказал Глебов.

Глебову 20 лет, он выступает за ЦСКА с июля 2023 года. В текущем сезоне на его счету 28 матчей в разных турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

ЦСКА располагается на 5-м месте турнирной таблицы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков в 22 матчах.