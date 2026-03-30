Комментатор Орлов высказался о переходе Месси в академию «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» назвал переход футболиста Месси Жмыря в академию «Спартака» ходом пиар-службы клуба.

«Прочитал про футболиста Месси Штырь. Он получается Месси Сергеевич Штырь. Мама его привезла в Москву, чтобы его посмотрел «Спартак». Не знаю, зачем это все написали в СМИ. Это ходы пиар-службы «Спартака». И разлетелось все-таки», — сказал Орлов.

24 марта СМИ сообщили, что в команду «Спартака» 2014 года рождения из «Краснодара» перешел полузащитник Месси Жмырь. Позже оказалось, что игрок только проходил просмотр в команде.

Имя 11-летнему футболисту выбирала его мама, потому что была фанаткой нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.