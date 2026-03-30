Комментатор Орлов раскритиковал игрока "Динамо"

Комментатор Геннадий Орлов высказался о футболисте "Динамо".

Геннадий Орлов заявил, что Максим Осипенко не справляется с задачей быть центральным защитником в "Динамо".

"Осипенко вообще не игрок основного состава "Динамо". В сборную его тянет Карпин всё время. Посчитайте и посмотрите, сколько из-за него пропускает "Динамо". Он может забить, конечно. Но его основная задача - быть центральным защитником. Осипенко - что есть, что нет его", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Максим Осипенко выступает в составе московского "Динамо" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 23 матча и забил 3 гола. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 31-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.