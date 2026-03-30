Экс-тренер "Урала" раскритиковал игру команды при Березуцком

Бывший главный тренер "Урала" Мирослав Ромащенко высказался о текущем выступлении команды.

Белорусский специалист заявил, что каждому игроку "Урала" необходимо проанализировать текущую ситуацию.

"Тяжело давать глобальную оценку "Уралу", но после рестарта сезона видим неудовлетворительные результаты. Ситуация неприемлемая, команда получает удар за ударом, и это сказывается. Но впереди ещё восемь туров, и самое важное - не смотреть в таблицу, а покопаться в себе каждому футболисту", - сказал Ромащенко "Чемпионату".

Мирослав Ромащенко являлся главным тренером "Урала" с конца июня 2025 года. Под его руководством в текущем сезоне команда провела 23 матча, одержала 13 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. В начале декабря 2025 года пресс-служба "Урала" сообщила об уходе белорусского специалиста.

Новым главным тренером команды стал Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения в Первой лиге.