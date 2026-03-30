Семин назвал Талалаева примером для российских специалистов

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о наставнике "Балтики" Андрее Талалаеве.

Российский специалист заявил, что у игроков "Балтики" очень высокий уровень подготовки.

"Уровень подготовки у "Балтики" Талалаева на очень высоком уровне. Андрей Викторович - яркий тренер. Что касается его поступков на бровке, то это не красит такого специалиста. Всем нравится команда Талалаева. Андрей Викторович - большой пример для российских специалистов", - сказал Семин "РБ Спорту".

Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики" с начала сентября 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 30 матчей, одержала 14 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

На данный момент "Балтика" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 22-х матчах.