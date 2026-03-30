У нападающего «Крыльев Советов» рецидив травмы

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы форварда «Крыльев Советов» Вадима Ракова, сообщил о рецидиве травмы у футболиста.

© Sports.ru

Ранее стало известно, что Раков травмировался на тренировке после того, как пошел в стык прооперированной ранее ногой. Форвард, арендованный самарским клубом у «Локомотива», не играл с ноября – в декабре он перенес операцию в связи с травмой плюсневой кости.