ЭСК огласила вердикт по пенальти в матче «Зенита» с «Динамо» Мх

Пресс-служба РФС сообщила, что ЭСК (экспертно-судейская комиссия) признала ошибочным решение главного арбитра матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала Павла Кукуяна назначить пенальти за фол на вингере сине-бело-голубых Данииле Кондакове. Игра прошла 18 марта и завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0.

«Защитник «Динамо» Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу. VAR не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе своё первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.