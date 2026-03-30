Быстров заявил, что не хотел играть в Европе

Бывший российский футболист Владимир Быстров ответил, почему на протяжении игровой карьеры не выступал за европейские клубы.

– Как в нынешней ситуации российский футболист может заявить о себе? Переезжать в тот чемпионат, где есть еврокубки?

– Скорее всего, да. Можно и в чемпионате России стать лучшим бомбардиром или каждый матч получать награду лучшего игрока. За счёт этого тоже можно как-то себя показать.

– Вы не жалеете, что вам не удалось поиграть в европейском чемпионате?

– Никогда не горел желанием играть в Европе.

– А почему?

– Не хотел, потому что я хотел играть в России, — приводит слова Быстрова «Спорт день за днём».