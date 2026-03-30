Во «Фламенго» прокомментировали слухи об интересе к игроку «Зенита»

Во «Фламенго» опровергли интерес к нападающему «Зенита» Луису Энрике.

«Мы не интересуемся Луисом Энрике», – сказал директор по коммуникациям клуба Энрике Пайва.

Энрике перешел в «Зенит» зимой 2025 года, в текущем розыгрыше РПЛ на его счету три гола и две голевых передачи в 19 встречах.

Transfermarkt оценивает Энрике в 24 млн евро. Он по-прежнему вызывается в расположение сборной Бразилии – отдал голевую передачу в товарищеском матче с Францией (1:2).

Ранее сообщалось, что Энрике некомфортно в России и он готов сменить клуб летом после чемпионата мира – 2026. Основной интерес к игроку поступает от бразильских клубов.