Титов анонсировал перестройку в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Егор Титов анонсировал перестройку в составе московской команды ближайшим летом. Он считает, что красно-белые обновятся в контексте ужесточения лимита на легионеров.

«Летом будет маленькая пауза между сезонами, и тренер должен понимать, с кем нужно расставаться. Нынешний состав ждёт перестройка, кто-то покинет команду летом. В свете нового лимита будут уходить иностранцы. Тот же Тео Бонгонда, к сожалению, получивший прошлым летом серьёзную травму, потихоньку выбывает из основной обоймы. Моё мнение: если приезжает иностранец, он должен быть сильнее местных, отрабатывать свой контракт и трансферную стоимость. Это применимо ко всем клубам в России. И нужно доверять своей молодёжи, у «Спартака» она есть. Мне нравится Никита Массалыга, парню 18 лет, к нему уже есть доверие со стороны тренера. Рад, что дебютировал за красно-белых 16-летний Павел Полех. Честно, не слышал о нём до игры с «Оренбургом». Видно, что Карседо понимает важность воспитания и развития своей молодёжи, это похвально. Надеюсь, в будущем в основном составе увидим и других ребят из спартаковской академии», — приводит слова Егора Титова «Матч ТВ».