Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о различиях в оценке моментов экс-игроков и судей.

– Верите, что клубы могут выдвинуть вотум недоверия главе судейского корпуса Милораду Мажичу?

– Может, клубы что-то и могут, но решать будет РФС. Понятно, что есть проблемы у судей, но они есть в любой стране. Посмотрите на тот же «Реал», даже в Лиге чемпионов у арбитров есть ошибки, и у ВАР.

Думаю, ничего серьезного здесь не будет, просто захотят объяснений, почему очень много ошибок. Понятное дело, что Мостовой и Мажич никогда не будут одинаково смотреть на один и тот же эпизод.

А чтобы немножко понимать в судействе, надо чтобы они объясняли. Сейчас Мажич выходит и рассказывает после туров, конечно, это надо делать после ЭСК, если были вопросы. Но лучше, чтобы судьи сразу говорили, что и как произошло.

А то потом целую неделю идут разборы, и люди, которые не знают, что такое судейство, начинают высказываться. Не очень приятно, когда на «Матч ТВ» сидят бывшие футболисты и рассказывают или рассматривают судейские решения со своей точки зрения, а не с судейской. Это выглядит смешно. И потом, когда ЭСК выносит какое-то решение, оно часто не совпадает с мнением экспертов из студии. Поэтому хотелось бы, чтобы судьи рассказывали, почему так произошло, – заявил Булыкин.