«Реал» вернет полузащитника из «Осасуны»

«Реал» намерен вернуть из «Осасуны» атакующего полузащитника Виктора Муньоса.

Футболист перешел в памплонский клуб из «Мадрида» летом 2025 года за 5 млн евро. «Сливочные» сохранили за собой 50% от будущей продажи вингера, а также приоритетное право на выкуп игрока в течение ближайших трех лет за 8, 9 и 10 миллионов евро соответственно. Опция отступных для других команд – 40 млн.

Cadena SER утверждает, что «Реал» вернет Муньоса за 8 млн евро в межсезонье. 22-летний испанец приступит к работе с первой командой, как и форвард Эндрик, который вернется из аренды из «Лиона», и хавбек Нико Пас, которого выкупят обратно из «Комо» по схожей с Муньосом схеме. Будущее в клубе троих молодых футболистов будет оценено позже.

Виктор забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах Ла Лиги в этом сезоне и привлек интерес «Барселоны», в системе которой был до «Реала».

Муньос дебютировал за сборную Испании в товарищеском матче против Сербии (3:0) и забил гол, выйдя на замену.