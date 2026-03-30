Пятеро игроков пропускают тренировку сборной России перед матчем с Мали

Сафонов, Митрюшкин, Пальцев, Фомин и Тюкавин пропускают тренировку сборной России перед матчем с командой Мали
Матвей Сафонов, Антон Митрюшкин, Валентин Пальцев, Даниил Фомин и Константин Тюкавин отсутствуют на открытой тренировке сборной России перед товарищеским матчем с командой Мали, передает корреспондент «Матч ТВ».
Встреча пройдет в Санкт‑Петербурге во вторник и начнется в 20:00.
На прошлой неделе команда Валерия Карпина обыграла сборную Никарагуа со счетом 3:1 в товарищеской игре в Краснодаре.
Прямую трансляцию BetBoom матча между сборными России и Мали смотрите с 19:00 на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
