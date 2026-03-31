Газизов рассказал об инфраструктуре «Динамо» Мх после наводнения в Дагестане

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «Матч ТВ», что база футбольного клуба пострадала от наводнения в Дагестане, однако все проблемы решаемы.

© ФК «Динамо» Мх

В выходные сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов отметил, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. По последним данным МЧС России, остаются подтопленными более 800 домов. «Динамо» объявило, что окажет финансовую помощь пострадавшим от наводнения жителям региона.

— Инфраструктура «Динамо» как‑то пострадала в результате стихийного бедствия?

— В целом все нормально. Да, есть кое‑какие неприятности там, где клуб базируется, но это все преодолимые вещи. А где тренируется основная команда, на «Анжи Арене», все нормально. Что касается стадиона «Труд», где тренируются молодежная и вторая команды, там тоже больших проблем нет. Все в рамках приличия. Хотя понятно, что нас тоже стороной не обошло.

Печально, что очень много людей пострадало, в том числе и родственники. Поэтому мы и решили провести акцию, что все заработанные деньги на матче с «Балтикой» передадим на помощь. Плюс наш спонсор решил, насколько я знаю, дать миллион рублей. Футболисты, тренерский штаб, весь персонал клуба переведут 5% от зарплаты в качестве помощи.

— Вы сказали про родственников. Родных людей футболистов «Динамо» это тоже затронуло?

— Конечно. Здесь у всех большие семьи, большие родственные связи. И здесь так заведено, что друзья, родственники и знакомые сразу откликаются на любую беду.

— Как сейчас обстоит ситуация с дождями в Дагестане?

— Получше, но дожди идут. Сейчас идет подсчет убытков. Ущерб Дагестану нанесен очень серьезный. Но надо отметить народ республики. Они друг друга поддерживают, умеют помогать в беде. Это все прослеживается.

— На проведение матча с «Балтикой» ничего не повлияет?

— Ничего. Более того, через два‑три дня будет проведен детский турнир в Каспийске на «Анжи Арене». Здесь тоже все нормально, — сказал Газизов «Матч ТВ».

Матч 23‑го тура РПЛ между «Динамо» и «Балтикой» состоится в Каспийске в воскресенье.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.