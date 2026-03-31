Слуцкий назвал лучшего тренера РПЛ

Слуцкий считает лучшим тренером месяца в РПЛ Мусаева
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что отдал бы награду лучшего тренера месяца РПЛ Мураду Мусаеву из «Краснодара».
«Лучший тренер РПЛ? Мусаев. Команда идет на первом месте, команда стабильно показывает результат, команда не проваливается. Из минимальной обоймы он выжимает максимум», – считает Слуцкий.
После возобновления сезона команда Мусаева выиграла три матча из четырех, набрав девять очков. Сейчас быки занимают первую строчку с отрывом от «Зенита» в одно очко.
В текущем розыгрыше китайской Суперлиги «Шанхай» Слуцкого стартовал со штрафа в 10 очков. Сейчас команда идет на 14-м месте с -5 очками.