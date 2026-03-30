Экс-тренер сборной России Слуцкий раскритиковал поведение Талалаева
Бывший наставник российской сборной Леонид Слуцкий выразил резкое неодобрение поведением главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева, продемонстрированным им после игры против московского ЦСКА.
Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, состоявшийся 14 марта в Калининграде, завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. В заключительные минуты встречи Талалаев, по некоторым данным, отправил мяч на трибуны, что послужило катализатором конфликта между представителями команд, в том числе игроками и тренерскими штабами. В результате инцидента как Талалаев, так и его визави из ЦСКА были удалены с поля.
После игры Российский футбольный союз применил к Талалаеву дисквалификацию на четыре игры.
Слуцкий, несмотря на свое уважение к тренерскому таланту Талалаева, назвал его действия в данном матче абсолютно неприемлемыми.
«Этот инцидент с ЦСКА вызывает крайнее негодование. В сложившихся обстоятельствах никаких оправданий такому поведению нет», — прокомментировал он.
Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, никакие факторы, включая накал борьбы в конце игры, не могут служить оправданием произошедшему.