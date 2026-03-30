Названы ожидаемые авторы голов в составе сборной России в матче с Мали

Букмекеры назвали ожидаемых авторов голов в составе сборной России в товарищеском матче с национальной командой Мали. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики посчитали, что футболисты московского «Локомотива» Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев — главные претенденты на забитые мячи. Оба игрока оцениваются с коэффициентом 2,38. Победу сборной России оценивают коэффициентом 1,53.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта. Он начнется в 20:00 по Москве.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа в товарищеском матче. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.