В ФИФА сделали заявление о выступлении Ирана на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о возможном участии сборной Ирана в чемпионате мира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«Мы прекрасно понимаем, в какой непростой ситуации находится иранская команда, и трезво оцениваем реальность. Тем не менее мы продолжаем работать и сделаем всё возможное, чтобы их матчи на чемпионате мира прошли в максимально комфортных условиях. Никаких альтернативных планов — ни B, ни C, ни D — не существует, есть только план A. Мы живём в условиях сложной геополитической обстановки, и повлиять на неё нам не под силу. Однако мы способны объединять людей, давать шанс почувствовать единство и создавать атмосферу мира и праздника», — заявил Инфантино, слова которого приводит El Financiero.

Руководитель ФИФА отдельно отметил, что сборная Ирана обеспечила себе место на чемпионате мира «заранее и исключительно по спортивному принципу», поэтому международная футбольная организация намерена с уважением отнестись к этому результату.