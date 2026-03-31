В эти минуты идёт перерыв финального стыкового матча Пути В за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Чехии и Дании. Встреча проходит на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге. В качестве главного арбитра матча выступает Маурицио Мариани (Рим, Италия). На данный момент счёт 1:0 в пользу чешской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте Павел Шульц открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд.

На стадии полуфинала сборная Чехии прошла Ирландию (2:2; 4:3 пен.). Датская национальная команда победила Северную Македонию со счётом 4:0.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).