«Ливерпуль» и «Ньюкасл» интересуются игроком «Спортинга»

Нападающий «Спортинга» Луис Суарес может покинуть лиссабонский клуб по окончании сезона.

По информации источника, интерес к 28-летнему форварду проявляют «Ливерпуль» и «Ньюкасл». При этом в «Спортинге» не исключают возможный трансфер, однако рассчитывают сохранить игрока как минимум до завершения чемпионата мира 2026 года, где он может выступить за сборную Колумбии.

Суарес перешел в «Спортинг» летом 2025 года из «Альмерии». В текущем сезоне он провел 42 матча на клубном уровне, забил 33 мяча и отдал шесть результативных передач.