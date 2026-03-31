Экс-игрок "Динамо" высказался о предстоящем матче сборной России

Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче сборной России с Мали.

По словам Дьякова, Мали - соперник более тяжелый, чем Никарагуа, но сборная России будет стараться действовать первым номером.

- Увы, мы провели далеко не лучший матч с Никарагуа. Возможно, не полностью настроились. Да, выиграли, но надо же и показывать при этом качественный футбол. Мали — соперник потяжелее. Африканские футболисты всегда очень хорошо готовы физически, с ними довольно трудно играть. Думаю, мы будем стараться действовать первым номером и больше контролировать мяч, - приводит слова Дьякова "Матч ТВ".

Напомним, что 27 марта команда Валерия Карпина одержала победу над Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1 - встреча прошла в Краснодаре. Сегодня, 31 марта, национальная команда России проведет товарищескую встречу со сборной Мали - стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени.