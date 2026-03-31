Нападающий «Спартака» может продолжить карьеру в Англии

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде может покинуть клуб после окончания текущего сезона. Форвард сборной Коста-Рики привлек внимание английской команды, сообщает «Евро-Футбол».

Как утверждает источник, видеть Угальде в своём составе хочет лондонский «Вест-Хэм». Однако возможный трансфер осложняют британские санкции против российских банков, из-за которых «молотобойцам» будет сложно перевести «Спартаку» финансовую компенсацию за игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Манфреду Угальде проявляет голландский ПСВ.