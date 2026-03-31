Аршавин ответил, выиграет ли «Арсенал» АПЛ в этом сезоне

Бывший крайний нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, смогут ли «канониры» стать чемпионами Англии по итогам текущего сезона. После 31 тура АПЛ «Арсенал», набрав 70 очков, занимает первое место в турнирной таблице. От преследователя в лице «Манчестер Сити» канониры оторвались на девять очков, однако у «горожан» есть игра в запасе.

— Возьмёт ли «Арсенал» АПЛ?

— Да. Во-первых, и отрыв уже достаточно серьёзный, и «Арсенал» раньше проигрывал в концовках матчей, а сейчас наоборот выигрывает, – сказал Аршавин на YouTube-канале FONBET.

Действующим чемпионом Англии по футболу является «Ливерпуль».